اندلاع حريق في موقع لبناء جسر جديد بمدينة جنوة الإيطالية

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اندلع حريق في موقع بناء جسر جديد للسيارات في مدينة جنوة في إيطاليا.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق بدأ، اليوم الثلاثاء، في الصباح الباكر على بعض السقالات على أحد أعمدة الجسر، لكن تم التمكن من إخماد النيران دون أن يصب أحد.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، ربما كان السبب هو شرر تسبب في اشتعال الستايروفوم.

وانهار الجسر في أغسطس 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا. وتم اتهام شركة "أوتوسترادي بير ليتاليا" العاملة في إدارة وصيانة الطرق بسوء الصيانة.

ومما زاد الطينه بلة انفصل قسم من سقف نفق بالقرب من جنوة وتحطم على طريق السيارات أدناه. ولم يصب أحد في الحادث.

ومع ذلك، دعت وزارة النقل الشركة لعقد اجتماع عاجل.

واحتدم نقاش حول تردي حالة العديد من الطرق في إيطاليا منذ انهيار الجسر.

وقال العمدة ماركو بوتشي قبل عيد الميلاد (كريسماس) إن الجسر الجديد يجب أن يكتمل بحلول شهر مايو. وكان تاريخ الانتهاء المستهدف في الأصل هو أبريل المقبل.