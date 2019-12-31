أسيوط تطرح وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

أعلن محافظ أسيوط عصام سعد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق تطرح وحدات سكنية "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية في أسيوط، في إطار اهتمام الدولة بالتوسعات العمرانية والمدن الجديدة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن مساحة الوحدة السكنية تتراوح بين 106 إلى 115م2 بمستوى تشطيب متميز وبنظم تقسيط ميسرة وخصم للسداد الفوري بحيث يتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه جدية الحجز ، على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني ، مضيفاً أن باقي التفاصيل والطرح وأسلوب وإجراءات الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وطريقة السداد متاحة على الموقع الإلكتروني https://www.hdb-reservation.com/ في 2 فبراير القادم.

وأشار إلى أن الإعلان تضمن طرح 231 وحدة سكنية "سكن مصر" بالمدن الجديدة (مدينة ناصر الجديدة ، غرب قنا ، المنيا الجديدة) مضيفاً أن هذا المشروع له نتائج هامة على المحافظة من بينها إنه يسهم بشكل كبير في توفير سكن متميز للشباب والتخفيف من التكدس السكاني بمدينة أسيوط والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في مدينة أسيوط ، فضلاً عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشاد سعد بالجهود المبذولة من الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان في الانتهاء من تنفيذ طريق محور الهضبة الغربية الذي يختصر المسافة والوقت من مدينة أسيوط ، فضلاً عن تنفيذ البنية التحتية والوحدات السكنية بالمدينة الجديدة على مستوى متميز وفي مواعيد محددة.

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تم البدء في إنشائها عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم (78) لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006 فدانا من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمراني الجديد وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة حيث تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية.