الفرنسي لابورت يستعد للعودة لتدريبات مانشستر سيتي بعد غياب طويل

يستعد المدافع الفرنسي ايميريك لابورت للعودة لصفوف مانشستر سيتي بعد غياب طويل.

وغاب لابورت عن صفوف سيتي منذ اغسطس الماضي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن، لكنه قد يعود للفريق في غضون "اسبوع أو ربما عشرة أيام" بحسب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لقد تحسن، أعتقد في غضون اسبوع أو ربما عشرة أيام فإنه قد يعود ويبدأ التدريب معنا".

وأضاف "إنه يتدرب بمفرده ولكن داخل الملعب، ونعم أعتقد أنها نهاية فترة تعافيه".

ومن شأن عودة لابورت أن تعزز القدرات الدفاعية لسيتي التي تأثرت للغاية بغيابه هو وزميله جون ستونز، ليضطر جوارديولا إلى الدفع بلاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع.

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.