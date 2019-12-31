«الإفتاء» تعلن خطتها لعام 2020: مشروع عن «إفلاس الإسلام السياسي»

تستهدف دار الإفتاء المصرية إحداث ما وصفته بـ"نقلة نوعية" في منظومة العمل خلال عام 2020، بالتوسع في إداراتها واستكمال الإنجازات المتعلقة بإيصال الرسالة الإفتائية الصحيحة لجميع المسلمين في الشرق والغرب، مع زيادة الحضور عبر منصات "السوشيال ميديا"؛ بهدف الوصول لشريحة الشباب من كل الجنسيات، بحسب ما أعلنه مستشار مفتي الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم في بيان صحفي اليوم.

وأضاف نجم -الذي يشغل منصب الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الدار ستتوسع هذا العام في برامجها التدريبية، الهادفة إلى نشر التدين الصحيح ومكافحة التطرف والحد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة مثل زيادة حالات الطلاق.

وتعتزم الدار مواصلة مجهوداتها الفكرية في محاربة جماعات التطرف والإرهاب وتجفيف منابع الفكر المتشدد عبر مشروع الانحرافات الفقهية لدى الجماعات المتطرفة، حيث وضعت الدار عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم "خطة الانحرافات الفقهية للجماعات المتطرفة"، لتفنيد الأصول الباطلة التي بنى عليها المتطرفون فقههم، مثل: الأصل في الناس الكفر، والأصل في الديار الكفر، والأصل في غير المسلم أنه محارب.

وعلى صعيد جهودها في مواجهة ظاهرة جماعات الإسلام السياسي المنحرفة، أكد مستشار مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء قد أفردت في خطتها للعام 2020 مشروعًا لبيان "إفلاس الإسلام السياسي" حيث تحولت تلك الظاهرة إلى كابوس مزعج للأمة والعالم بأسره، موضحًا أن مشروع جماعات الإسلام السياسية قام على أسس واهية ومفاهيم خاطئة؛ لذا فإن أسباب وعوامل انهياره وفشله حاضرة بقوة، مع رصد حركة تلك الجماعات المنبثقة عن فكر جماعة الإخوان، وتحليل كل المفاهيم الجامدة المتشددة التي تسعى لنشرها واختصار الإسلام في مظاهر بعينها ومحاولتهم إعلاء قيمة المظهر على الجوهر ومناهضة الدولة، وكذا رصد تكوين التنظيمات السرية الخاصة بهم.

وقال نجم إن الأمانة تعمل على إنشاء "ملتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة" يعمل على جمع الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات التي تتعلق بشئون الأقليات المسلمة، وتعقد حلقات نقاشية حول هذه القضايا، وتخرج بورقة عمل رصينة تتعلق بضبط التعامل مع قضايا الأقليات.

كما ستشرع في إعداد معجم شامل لمصطلحات الفتوى والإفتاء لحصر واستقراء المصطلحات المستخدمة في العملية الإفتائية بكل صورها وأشكالها.

وخارجيًا، ذكر نجم أن 2020 سيشهد جولات مهمة لفضيلة مفتي الجمهورية وعلماء الدار في إطار السعي للتواصل مع المسلمين في شتى بقاع الأرض، ولتصحيح صورة الإسلام وتقديم الدعم للمسلمين، مع إرسال قوافل علمية إفتائية مشتَرَكة تهدف إلى تبصير الناس في ربوع المعمورة بهذا الدين الحنيف ويُسرِه وسماحتِهِ وبيان الخطأ في الفتاوى التي يتصدر لها غير المتخصصين.

وستطلق الدار في 2020 الإصدار الثاني من مشروع المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي، وهو برنامج إلكتروني تم تطويره لجمع ما تم تصنيفه في الفتوى وعلوم الإفتاء من كتب ورسائل علمية وأبحاث، كما اشتمل على روابط صفحات التواصل الاجتماعي للمفتين ومواقع المؤسسات الرسمية على شبكة المعلومات وصفحات الويب المعنية بالإفتاء، مع تصنيف ذلك وتيسير البحث والعرض بما يخدم المتصدرين للإفتاء والباحثين.

وستنظم الدار دورات للأئمة من خارج مصر ستكون الأولى من نوعها باللغتين العربية والإنجليزية، وأوضح أن موضوعات التدريب ستسير وفق 3 محاور، الأول: صناعة الفتوى، أما الثاني فسيكون حول مواجهة التطرف، والثالث بشأن سبل مواجهة الإسلاموفوبيا.