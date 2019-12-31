المجلس الوزاري للأمن:حماية المعسكرات مسؤولية القوات العراقية

(د ب ا)

أكد المجلس الوزاري للامن الوطني في بيان له اليوم الاثنين، أن تهديد أمن العراق وادخاله في صراعات جانبية سيرتد على الجميع بأشد المخاطر والخسائر.

وذكر البيان أن "المجلس الوزاري عقد اجتماعا طارئا لتدارس تداعيات الهجوم الذي شنته القوات الامريكية على الحشد الشعبي في القائم ،وتسبب بسقوط الكثير من الشهداء والجرحى ممن ساهموا بصنع الانتصارات على عصابات داعش الارهابية".

واضاف البيان "ان الحكومة العراقية تدين هذا العمل وتعده خرقاً للسيادة وتجاوزاً على قواعد عمل قوات التحالف ومنها القوات الامريكية ، بالإنفراد بعمليات دون موافقة الحكومة العراقية ، وأن هذه العملية استهدفت قوات عراقية ماسكة لجبهة مهمة على الحدود ضد فلول داعش الإرهابية، الأمر الذي يعرض أمن وسيادة العراق للخطر، كما يهدد ايضاً أمن الجميع دون إستثناء".

وتابع البيان "لقد سقط نتيجة هذا الاعتداء عشرات الشهداء والجرحى من قواتنا الباسلة، وان القوات الامريكية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصة واولوياتها السياسية، وليس الاولويات كما يراها العراق حكومة وشعباً".

ولفت البيان إلى ان "حماية العراق ومعسكراته والقوات المتواجدة فيها والممثليات ، هي مسؤولية القوات الأمنية العراقية حصراً، وهي التي تقرر الحاجة الى الاستعانة بشركائها ، لا أن يقوم الآخرون ومهما كانت المبررات بذلك بشكل منفرد ، وبالضد من ارادة الدولة العراقية ومصالحها العليا".

واشار البيان إلى "تاكيد رفض العراق مرارا بان يكون ساحة اقتتال او طرفاً في اي صراع اقليمي او دولي، وأنه بذل جهوداً لمنع الاحتكاكات والتقليل من التصادمات في بلد ومنطقة عاشت لعقود طويلة في اجواء الصراعات والتدخلات والاحتلال والحروب"

وذكر البيان أن "هذا الاعتداء الآثم المخالف للأهداف والمبادىء التي تشكل من اجلها التحالف الدولي، يدفع العراق إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل أمنياً وسياسياً وقانونياً ، بما يحفظ سيادة البلد وأمنه وحماية ارواح ابنائه وتعزيز المصالح المشتركة".

كانت قوات الحشد الشعبي قد تعرضت لقصف جوي أمريكي استهدف حزب الله العراقي احد فصائل الحشد امس الأحد ما اسفر عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 51آخرين.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي،على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، بعدما تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي يوم الجمعة الماضي.