بعثة الامم المتحدة في العراق تنفي إجلاء موظفيها من المنطقة الخضراء في بغداد

نفت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، إجلاء موظفيها من المنطقة الخضراء في بغداد.

جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا).

وكانت قد ترددت أنباء حول إجلاء بعثة الأمم المتحدة موظفيها من المنطقة الخضراء في بغداد، على خلفية الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية، الأمر الذي دعا البعثة إلى إصدار هذا البيان.

يذكر أن عددا من المحتجين قد اقتحموا اليوم المنطقة الخضراء وتجمعوا أمام السفارة الأمريكية للاعتصام تنديدا بالغارات الأمريكية على مواقع لكتائب "حزب الله" في منطقة القائم غرب الأنبار.