الكرملين: تصرفات واشنطن تجاه (التيار الشمالي) تتعارض مع المعايير الدولية

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن تصرفات الولايات المتحدة تجاه خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" تتعارض مع القانون الدولي ومعايير العلاقات الدولية.

وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد اتخذت شركة "أول سيز" قرارا بوقف أعمالها في خط الأنابيب المذكور على خلفية العقوبات الأميركية غير القانونية من وجهة نظرنا".

وأضاف أن "قرار هذه الشركة سيؤجل بالطبع موعد إنجاز مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، ولكنه لن يعيقه"، معربا عن أمله قي أن يُنجز المشروع بالرغم من التأخير.

ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط لفرض عقوبات على شركة "أول سيز"، قال بيسكوف: إن "هذه مسائل تجارية لا يتعين أن تكون علنية".

وفيما يتعلق بموعد تشغيل المشروع، قال بيسكوف: "لا أعتقد أن أحدا سيعلن عن الموعد في الوقت الحالي، حيث نشأت ظروف قهرية موضوعية"، مؤكدا أن تصرفات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المشروع تتعارض مع القانون الدولي ومعايير العلاقات التجارية الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 20 ديسمبر الجاري على قانون ينص على فرض عقوبات على المقاولين الأجانب المشاركين في المشروع المذكور، ويشمل مشروع "التيار الشمالي-2" خطي أنابيب تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، يتم مدهما من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق.