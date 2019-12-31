السلطات الفلبينية تحث المواطنين على الابتعاد عن الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة



حثت السلطات الفلبينية، المواطنين، اليوم الثلاثاء، على تجنب استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة، لتجنب وقوع الحوادث.

وتسببت حوادث الألعاب النارية في إصابة 62 شخصا، خلال الايام الإحدى عشر الماضية.

وقالت وزارة الصحة، إن الضحية الأخيرة كان صبيا /13 عاما/، في إقليم نويفا إيسيجا في شمال البلاد، والذي فقد اثنين من أصابعه بعد أن قام بإشعال لعبة نارية اسطوانية الشكل.

وارتفع حجم الإصابات الناتجة عن استخدام الالعاب النارية والتي تم تسجيلها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 31 من الشهر نفسه بنسبة 3%، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، بحسب ما ذكره وزير الصحة فرانسيسكو دوك.

وقال: "إنها ليست علامة جيدة... فقد يعني ذلك استمرار زيادة الحوادث".

وأضاف دوك أنه بما أنه ليس من المتوقع سقوط أمطار خلال ليلة رأس السنة، فإن المواطنين "قد يتم إغراؤهم لاستخدام المزيد من الألعاب النارية".

وأوضح: "نحث الجميع على تجنب استخدام الالعاب النارية بصورة فعلية".

ونظمت الحكومات المحلية في أنحاء البلاد حفلات في الشوارع وعروض للألعاب النارية، في محاولة لثني المواطنين عن استخدام الألعاب النارية بصورة فردية.

وعادة ما يقوم الفلبينيون باستخدام الألعاب النارية، كما يلجأ بعضهم إلى إطلاق نيران البنادق في الهواء، حيث يعتقدون أن الضجيج يبعد الحظ السيئ ويجلب الحظ السعيد في العام المقبل.