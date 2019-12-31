مزاملة النني لإبراهيموفيتش تمنح بشكتاش مليون ونصف يورو

تنتظر إدارة نادي بشكتاش التركي، الحصول على مكسب مادي ضخم في حالة رحيل لاعب الفريق، محمد النني، عن صفوف النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

صحيفة" فوتو سبور" التركية، كشفت اليوم الثلاثاء في تقرير لها ، موقف النني من الرحيل عن صفوف بشكتاش للانتقال إلى ميلان الإيطالي، بالمريكاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أنه في حالة قطع النني لاعب منتخب مصر، إعارته لنهاية الموسم من صفوف بشكتاش، وقامت إدارة نادي آرسنال ببيع اللاعب خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية القادمة، لصفوف ميلان الإيطالي مقابل 15 مليون يورو، سوف تحصل إدارة النادي التركي من النادي الإنجليزي على نسبة من عقد البيع، تصل إلى واحد ونصف مليون يورو.

وكانت إدارة ميلان الإيطالي، قد أعلنت منذ أيام تعاقدها الرسمي مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 38 عامًا، قادما من صفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الأمريكي.

وزعم والد محمد النني، بالأيام الماضية، رغبة مسؤولي نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع نجله بالمريكاتو الشتوي، قبل أن تخرج عدد من التقارير الصحفية في إيطاليا نافية ما قاله والد اللاعب.

يُذكر أن النني يلعب بشكل أساسي مع بشكتاش مُنذ انضمامه لهم هذا الموسم، حيث خاض 18 مُباراة بُمختلف المُسابقات ولم يحرز أهدافًا وصنع هدفًا وحيدًا.