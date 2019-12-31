رئيس حزب تونسي معارض يتهم بلاده بانتهاج سياسة «معادية» بشأن موقفها من «حكومة الوفاق» والجيش الليبي

انتقد رئيس حزب حركة مشروع تونس، المعارض رفض السلطات التونسية الترخيص لوزير خارجية حكومة شرق ليبيا لعقد مؤتمر صحفي أسوة بوزير داخلية حكومة الوفاق الوطني.

وقال رئيس الحزب، محسن مرزوق، اليوم الثلاثاء إن الهادي الحويج وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة في الشرق والموالية للمشير خليفة حفتر، قدم طلبا للسلطات التونسية للترخيص له بتنظيم مؤتمر صحفي».

وأوضح مرزوق في تصريح إذاعي «قدم (الحويج) طلبا مثل وزير داخلية حكومة الوفاق. لكنه لم يتلق ردا. كيف يمكن إذا ان تكون محايدا؟ أنت بهذه السياسية تعادي».

وعقد وزير داخلية «حكومة الوفاق» فتحي باشاغا مؤتمرا صحافيا في العاصمة تونس الخميس الماضي أشار فيه الى تحالف مع تونس والجزائر وتركيا، وهي معلومات نفتها الرئاسة التونسية لاحقا.

وجاء المؤتمر بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، وفي وقت تتحضر فيه تركيا لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق من أجل قتال قوات الجيش الليبي الذي يحاول دخول العاصمة طرابلس.

وقال مرزوق: «كنا قابلنا في السابق المشير خليفة حفتر. نريد ان يكون هناك توازن في السياسة التونسية».

وتابع رئيس حركة مشروع تونس "أمس استقبلت وزير خارجية الحكومة المؤقتة في الشرق عبد الهادي الحويج وفي ذلك أيضا رسالة".

وأصدرت الرئاسة التونسية في وقت سابق بيانا رسميا جاء فيه إن «تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها».