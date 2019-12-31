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تراجع صادرات ألمانيا من الكهرباء عام 2019

بون (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 12:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 12:48 م


تراجعت صادرات ألمانيا من الكهرباء بشدة خلال عام 2019.

وأعلنت الوكالة الاتحادية لشبكات الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أنه بسبب تزايد استيراد ألمانيا للكهرباء أيضا خلال هذا العام، تراجع فائض التصدير لأدنى مستوى له منذ 6 أعوام.

وفي المقابل، أكدت الوكالة أن ألمانيا لا تزال رائدة في قطاع تصدير الكهرباء.

وصدرت ألمانيا حتى منتصف ديسمبر الجاري نحو 57 ألف جيجا وات/ساعة، بتراجع قدره 22% مقارنة بالعام الماضي، الذي صدرت فيه البلاد 73 ألف جيجا وات/ساعة.

وفي المقابل ارتفعت واردات ألمانيا من الكهرباء بنسبة 21% لتزيد عن 23 ألف جيجا وات/ساعة، ما أدى إلى انخفاض فائض الصادرات بنسبة 37% ليصل إلى 34 ألف جيجا وات/ساعة.

وكانت النمسا مستوردا رئيسيا للكهرباء من ألمانيا هذا العام، حيث استقبلت نحو ثلث الكهرباء المصدرة من ألمانيا.


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