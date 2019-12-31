الدفاع الروسية: رصد 43 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية - التركية بسوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (10) واللاذقية (8) وحلب (4) وحماة (2).

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى رصد 19 انتهاكا آخر في محافظات إدلب (7) وحماة (6) واللاذقية (3) وحلب (3). وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 400 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 1.94 طن إلى سكان مدينة "الطبقة" بريف "الرقة"، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2310 عملية إنسانية في سوريا بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3886.3 طن.