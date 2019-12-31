 الدفاع العراقية تؤكد حرص الحكومة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع العراقية تؤكد حرص الحكومة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية

علم العراق
علم العراق
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 5:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 5:00 م

أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل العراق.

ونفت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وصول وزير الدفاع نجاح الشمري، إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، موضحة أن الوزير متواجد في مقر عمله بمقر وزارة الدفاع.

وكان وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلي محيط السفارة الأمريكية في بغداد، لمتابعة آخر التطورات بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين العراقيين، فيما طالب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، المحتجين بمغادرة محيط السفارة فورا.


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