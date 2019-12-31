 تأجيل معارضة تامر عاشور على حبسه في التهرب الضريبي للتصالح - بوابة الشروق
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تأجيل معارضة تامر عاشور على حبسه في التهرب الضريبي للتصالح

مصطفى المنشاوي:
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 2:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 2:39 م

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتهرب الضريبي، إلى جلسة 20 يناير المقبل؛ لتقديم موافقة وزارة المالية على التصالح النهائي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت تامر عاشور، غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة لـ"عاشور"، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.

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