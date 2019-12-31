«تطوير العشوائيات»: نسابق الزمن للقضاء على المناطق غير الآمنة

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات، إن «الصندوق يحاول أن يسبق الزمن لتحقيق رؤيته بالقضاء على المناطق غير الآمنة في عام 2020، والأماكن غير المخططة بحلول عام 2030»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الصندوق سيعلن في منتصف عام 2020 مصر خالية من المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أن الإعلان سيكون باستثناء الألف وحدة التي تُبنى للأهالي في مثلث ماسبيرو.

وأشار إلى إحداث الصندوق تداخل في العمل بين المناطق الآمنة وغير المخططة لسرعة الإنجاز، ذاكرًا أن الصندوق بدأ في العمل على سبعة مناطق غير مخططة في محافظة الإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنيه.

ولفت إلى إنهاء الصندوق، عام 2019، 114 ألف وحدة سكنية في 201 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، واستمرار العمل في 165 منطقة، بإجمالي 108 ألف وحدة، بتكلفة تُقدر بحوالي عشرة مليارات جنيه.