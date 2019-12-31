فرنسا تحظر تظاهرات «السترات الصفراء» وسط باريس ليلة رأس السنة

أعلنت شرطة باريس في بيان حظر تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة "الشانزليزيه" وسط العاصمة العاصمة الفرنسية /باريس/ وذلك ليلة رأس السنة (31 ديسمبر الجاري).

وقال البيان الشرطي، حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم اليوم الثلاثاء، إن قائد الشرطة أصدر قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان "شارل ديجول" في جادة "الشانزليزيه" وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر "ماتينيون" وفي العديد من محطات القطار ومن يخالف سيقع تحت طائلة غرامة قدرها 135 يورو.

وأضاف الراديو أنه عادة في كل عام يجتمع ما بين 250 إلى 300 ألف شخص في جادة الشانزليزيه للاحتفال بالعام الجديد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستنر" قد أعلن في وقت سابق تعزيز الإجراءات الأمنية خلال احتفالات العام الجديد وقال إنه سيكون هناك 100 ألف رجل أمن لحماية ليلة رأس السنة وتأمين سلامة المحتفلين بالسنة الجديدة.

ولفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنها ستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش والحماية المدنية تحسبا لأي عمل إرهابي من دون أن تكون هنالك مؤشرات تعزز ذلك، لكن درجة التأهب والحيطة ستكون في أقصى مستوياتها.

يذكر أن مجموعات "السترات الصفراء" ومجموعات الاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية قد دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الليلة إلى احتجاجات تتزامن مع احتفالات رأس السنة في وسط العاصمة في وقت ينتظر فيه الفرنسيون في كل عام كلمة متلفزة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" تبث عبر الشاشات لتهنئتهم بالسنة الجديدة.