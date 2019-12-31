برلمان تايوان يمرر مشروع قانون لمقاومة التدخل الصيني في نظامها الديمقراطي

وافق المجلس التشريعي التايواني، اليوم الثلاثاء، على قانون "مكافحة التسلل" الذي يهدف إلى مقاومة تدخل الصين في ديمقراطية تايوان، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجزيرة.

وبموجب قانون مكافحة التسلل، فإن الأعمال التي تدعمها قوى معادية أجنبية - مثل التدخل في الانتخابات والتبرعات السياسية غير القانونية – تعرض مرتكبها لعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين دولار تايواني جديد (334030 دولارا أمريكيا).

كما يحظر أنشطة الضغط للتأثير في بعض القضايا الحساسة، مثل الأمن القومي والدفاع والدبلوماسية والعلاقات مع الصين. كما يواجه المخالفون عقوبة السجن أو الغرامة.

ووافق المجلس التشريعي، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي التقدمي الوسطي الحاكم، على مشروع القانون بالرغم من اعتراض أحزاب المعارضة.

ودفع كل من "الحزب القومي الصيني" اليميني الصديق للصين و"حزب الشعب أولا" المحافظ بأن القانون الجديد سيجعل رجال الأعمال التايوانيين العاملين في الصين وغيرهم من السكان المحليين الذين يشاركون في التبادلات عرضة للعقاب.

وقالت الرئيسة التايوانية تساي إنج-وين ، التي تسعى لإعادة انتخابها في انتخابات 11 يناير المقبل، إن القانون سيتم تنفيذه بعناية.

وسوف يكون أكثر من 3ر19 مليون تايواني فوق سن العشرين مؤهلين للتصويت في الانتخابات.