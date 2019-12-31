لبنانيون يعربون عن سعادتهم لوصول كارلوس غصن لبيروت



عبر لبنانيون، اليوم الثلاثاء، عن سعادتهم لوصول كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، إلى بيروت قادما من اليابان.

ويواجه غصن في اليابان اتهامات بخيانة الثقة وتزوير مستندات مالية لإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية هناك. وقد تم الإفراج عنه بكفالة بموجب شروط صارمة. وقد نفى صحة الاتهامات الموجهة إليه.

وقال الإعلامي اللبناني الشهير ريكاردو كرم، وهو أيضا صديق لغصن، :"لا توجد طريقة للاحتفال بالعام الجديد أفضل من رؤية كارلوس غصن يتنفس الحرية مجددا".

وأضاف كرم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"لكل إنسان حقوق وينبغي أن تكون لديه فرصة للدفاع عن نفسه وقول الحقيقة بصوت عال".

وينظر كثير من اللبنانيين إلى غصن، الذي ولد في البرازيل، باعتباره مثلا أعلى بالنظر للنجاح الذي حققه في الخارج.

وأمضى غصن سنوات طفولته في لبنان حيث لا يزال يمتلك بيتا. وكان يتردد على بيروت، ولديه علاقات طيبة مع سياسيين ورجال أعمال وشخصيات عامة.

وأضاف كرم أن "اللبنانيين يدعمون كارلوس منذ اليوم الأول، وكان يعرف أنه يمكنه الاعتماد عليهم. الرحلة طويلة وهناك أمر واحد مؤكد: هو ليس بمفرده. مرحبا بك في الوطن!".

تجدر الإشارة إلى أنه لم تتوافر بعد أية تفاصيل بشأن كيفية خروج غصن من اليابان، إلا أن وسائل إعلام ذكرت الليلة الماضية أنه وصل إلى بيروت على متن طائرة خاصة.