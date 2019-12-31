ألمانيا تعتقل شخصين بسبب العبث بقبور يهودية

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(د ب أ)

ذكر محققون ألمان يوم الاثنين، أن السلطات اعتقلت شخصين بسبب قيامهما بالعبث بقبور يهودية حيث قاما بقلب أكثر من 40 شاهدا لتلك القبور ولطخا بعضها باللون الأزرق وذلك في مدينة جيلينكيرشن في ولاية شمال الراين فستفاليا الألمانية.

وذكر المحققون أن شاهدا رأي شخصين يرتديان ملابس داكنة ويغطيان رأسهما وهما يفعلان ذلك بالقبور، وقام بإبلاغ الشرطة.

وعثرت السلطات على الرجلين في منطقة قريبة من مسرح الجريمة.

وأوضحت أن الشخصين معروفان لدى الشرطة، وتتراوح أعمارهما بين 21 و33 عاما، وتم اعتقالهما بشكل مؤقت.

وأطلقت السلطات سراحهما صباح الاثنين بالتشاور مع محكمة محلية، بينما لا تزال الجهات الأمنية في الولاية تباشر التحقيقات.

وحسب صحيفة بيلد واسعة الانتشار، فإن المشتبه بهما معروفان بأنهما متطرفان من التيار اليميني، بينما لم تقدم الشرطة أي تفاصيل.