السعودية تبدأ ابتعاث الطلبة لتعليم الموسيقى والمسرح والأفلام في الخارج

(د ب أ)

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان اليوم الاثنين أن المملكة قررت بدء ابتعاث الطلبة إلى الخارج لتعلم فنون المسرح والموسيقى والأفلام.

وأعلن الوزير إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، الذي يتيح فرصا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي، وذلك للمراحل الدراسية "البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه"، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ أونلاين" اليوم.

ووفقا للصحيفة، سيبدأ فتح باب التسجيل في البرنامج في 19 كانون أول/يناير 2020، وفق ثلاثة مسارات رئيسية، الأول يشمل الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حاليا على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، مشيرا الى أن الطلبة "سيُضمون إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج"، فيما "يشمل المسار الثاني من تقدموا مسبقا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020 فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج"، أما المسار الثالث،" فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراسة عام 2021.

وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في بداية عام 2020.

وقال وزير الثقافة إن البرنامج هو المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم العام ولا يتوقف عند التعليم الجامعي ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساسا لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة.