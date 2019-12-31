روحانى: نواجه حاليا أسوأ العقوبات

أقر الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم، بأن بلاده تواجه حاليا أسوأ العقوبات، ولكنه رأى أن الشعب الإيرانى «استطاع أن يتصدى بحزم للعدو فى كل مكان».

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن روحانى القول خلال مراسم افتتاح مشروع لقطارات الأنفاق: «ما تحقق اليوم من إنجازات، كان فى ظل تضحيات وتفانى وإيمان الشعب».

وأضاف روحانى أن إيران سبق أن اجتازت «أياما صعبة فى فترات مختلفة من الثورة والعقوبات والحرب المفروضة»، موضحا أن «كل يوم يمر، يتمكن عمالنا المهرة والمهندسون والمديرون الأكفاء من تحقيق المزيد من الخدمات للشعب».

وتطرق روحانى إلى المناورات البحرية المشتركة الأخيرة بين إيران وروسيا والصين، وقال إنها «أغضبت عالم الاستكبار»، على حد قوله.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضى بصورة أحادية من الاتفاق النووى الذى كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووى، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل فى أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن «حسن نية».

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، اليوم، مع نظيره الصينى ​وانج يى، فى بكين، آخر تطورات البرنامج النووى الإيرانى والأوضاع الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى، أفادت وكالات أنباء إيرانية، اليوم، بتعرض مقر تابع للحرس الثورى الإيرانى فى طهران، ليل أمس، لهجوم بقنبلة، أدى إلى اشتعال النيران، من دون إلحاق خسائر مادية، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.