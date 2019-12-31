النقابات تطالب بمزيد من الاستثمارات في ألمانيا

حث اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا، الحكومة، على زيادة الاستثمارات الحكومية في البلاد على نحو كبير.

وقال رئيس الاتحاد، راينر هوفمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الثلاثاء: "يتعين على الدول ضمان استثمارات بالمليارات للسنوات المقبلة. 450 مليار يورو في غضون 10 أعوام، مثلما تقدر معاهد اقتصادية رائدة، هو حجم واقعي للاستثمارات المطلوبة"، موضحا أن عدم إدخال ديون جديدة للموازنة من أجل زيادة الاستثمارات أمر غير مناسب في الوقت الحالي.

وذكر هوفمان أن هناك حاجة ماسة لضخ استثمارات في شرايين الاقتصاد في ألمانيا المتمثلة في الطرق والبنية التحتية الرقمية لمعالجة القصور فيها.

وقال هوفمان: "لا يمكن تحقيق الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات المقبلة فقط عبر مخصصات الموازنة الحالية. البنية التحتية المحلية وحدها بحاجة إلى استثمارات بقيمة نحو 140 مليار يورو".