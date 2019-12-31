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أعلنت وزارة النقل، حصاد إنجازاتها لعام 2019 في قطاع النقل النهري، تضمن ما تم من أعمال تطوير للطرق الملاحية وإنشاء شبكات مراقبة وتحكم، وتطوير المجرى الملاحي.

وجاءت المشروعات التى تم إنجازها خلال عام 2019 على النحو التالي:

1- إزالة الاختناقات الملاحية بترعة النوبارية من ك صفر حتى ك 120 (ميناء الإسكندرية) بالطريق الملاحى الرياح البحيرى / ترعة النوبارية.

2- تطوير الطريق الملاحى القاهرة / أسوان بإزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل من كم 8 حتى كم 169، ومن كم 256 حتى كم 359.

3- الانتهاء من إعداد وتجهيز غرفة تشغيل RIS لإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزى.

* كما عددت الوزارة التعاقدات التى تم أبرامها هيئة النقل النهري خلال عام 2019:

1- الطريق الملاحى القاهرة / أسوان (نجع حمادى / نزلة العومر) ويشمل عملية إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل فى المسافة 359 حتى 615 وعملية إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل فى المسافة من 750 حتى 885 (بنى مزار/ الصف).

2- تطوير الطريق الملاحى القاهرة / دمياط وتشمل (عملية حماية جسور فرع دمياط فى المسافة من كم 27 حتى كم 44.5 وعملية حماية جسور فرع دمياط فى المسافة من كم 53.52 حتى كم 91.5).

3- ومشروع إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزى ويشمل ميكنة الإدارة المالية والإدارية (ERP).

4- تطوير المجرى الملاحى القاهرة/ الإسماعيلية ويشمل تحويل 2 كوبرى فوق ترعة الإسماعيلية من كبارى ثابتة إلى كبارى متحركة.

* الإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها للتطوير:

- جار اتخاذ الإجراءت التالية للتطوير على 3 محاور

1- المحور الفنى من خلال:

- استمرار تطوير ورفع كفاءة الممرات الملاحية.

- استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل.

- ربط المناطق الصناعية والمراكز اللوجيستية بالممرات الملاحية من خلال إعادة تاهيل ترعة الإسماعلية لعودتها للملاحة النهرية.

- زيادة القدرة الاستيعابية للاهوسة.

- ميكنة التراخيص الملاحية للتيسير على مالكى الوحدات النهرية.

2- المحور التنظيمى والتشريعي من خلال:

- تعديل قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956.

- تطوير منظومة التفتيش والمراقبة على الوحدات النهرية.

- تطوير نشاط نقل الركاب لتخفيف الازدحام على الطريق البرية.

3- المحور الإدارى والتشغيلى (إعادة إدارة أصول الهيئة لاستغلالها الاستغلال الأمثل).