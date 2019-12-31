محافظ الشرقية يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحسينية بتكلفة مليون جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الحسينية، بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، في تصريحات له، أن المركز الجديد يأتي تنفيذًا لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، لافتًا إلى أن المركز التكنولوجي يضم 20 جهاز حاسب آلي، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على المستندات الخاصة بالتراخيص والمرافق والمحلات التجارية، وغيرها، ويعمل على الربط الإلكتروني بين كافة الإدارات ذات الصلة بالخدمة التي يرغب فيها المواطن، وذلك ضمن تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مُقدم الخدمة عن متلقيها، وتحسين أسلوب الرقابة ورفع كفاءة آداء العاملين.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة و سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل 18 مركزا تكنولوجيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجار الانتهاء من تجهيز المركز التكنولوجي بمدينة منشأة أبو عمر تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي ودخوله الخدمة الفعلية.