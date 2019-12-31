الرئيس اللبناني: نعمل على تشكيل حكومة فعّالة تُخاطب المجتمع الدولي لمساعدتنا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون : إنه يسعى إلى جمع الشمل السياسي في سبيل تشكيل حكومة جديدة فعالة، تُخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها حاليا.

وأكد الرئيس اللبناني، خلال استقباله ظهراليوم الثلاثاء، مجموعة من الضباط المتقاعدين، أن بلاده عانت من تأثيرات الحروب الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها أزمة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان.

وأعرب عون عن تفاؤله بإمكان خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الراهنة.. قائلا : "نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع، ونأمل أن تتشكل الحكومة الجديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة تحسنا في الأوضاع ولو بشكل تدريجي".

وأشار إلى أن الفوضى التي حكمت لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الموجود حاليا بسبب عدم قدرة الناس على تحمل المزيد من الضغوط، ولكن إذا استمرت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء ، فستزداد الأوضاع تأزما عما هي عليه اليوم، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإغلاق الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا".