«الأطفال العباقرة» بالغربية ترصد تجارب نجاح أصحاب الهمم والإعاقة

علاء شبل

انطلقت فعاليات تدشين مسابقة الأطفال العباقرة بنطاق مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية مساء، اليوم الإثنين، حيث استهدفت تلك المبادرة رفع كفاءة تأهيل أطفال الأعاقة وذوي الهمم والتغلب على معوقات حياتهم خلال فترة الزمنية التي تترواح ما بين "5 – 18 " سنة، وهو ما ترك أثرًا إيجابيًا لدي نفوس أبناء الأسر والعائلات؛ بسبب ارتفاع معدلات الاستجابة لأطفالهم وقدرات ذكائهم التى أصبحت إيجابية.

وجاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التى أطلقها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بالاهتمام بالأطفال من الصبية والفتيات من ذوي الاختياجات الخاصة والهمم والإعاقة من خلال تحديد الاحتفال السنوي لتكريمهم فى يوم 24 ديسمبر من كل عام، فضلًا عن تسخير كافة الإمدادات والدعم لهم ولأسرهم.

من جانبه أكد الطفل "محمد " صاحب 13 سنة وأحد المشاركين فى مسابقة الأطفال العباقرة أنه مارس أوليات التدريب من أجل الاستعداد والمشاركة فى مسابقة الأطفال العباقرة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة والفرح لتعلمه اللغات الأجنبية وتحول سلوكه وأليات تفكيره تدريجيًا بفضل دعم والديه ومساندته له طوال السنوات الماضية.

وأضاف:"كل الشكر لأهلي والحمد لله تعلمت قواعد نطق الحروف وتنمية قدرات الذات ودايما يارب يحقق أماني حلمي بأن أكون ضابط شرطة قادر على خدمة الناس وبلدي وشكرا لأبويا وأمي تحملوا الكثير من أجل حياتي".

وناشدت والدة الطفلة "نور" رئاسة الجمهورية بتعميم تجربة "منتخبات الأطفال العباقرة" على مستوى محافظات الإسكندرية، والقاهرة، والأقصر، والأسوان، متابعة: "كل الشكر لكافة الجهات المعنية التى حققت غايتي فى أن أري وجه مكتمل وإيجابي فى سلوك ابنتي وتفوقها فى مسابقة الأطفال لذوي الهمم والقدرات".

وأضافت: "الشكر لكافة الأخصائيين المشاركين فى المسابقة الذين تطوعوا من أجل تأهيل الأطفال وان يصبحوا قادرين على بناء مستقبلهم دراسيا وعمليا والوقوف فى بناء وطنهم بأيديهم".

وكشف الدكتور أحمد سمير، أخصائي ومؤسس مبادرة "أطفال العباقرة"، أن مبادرة الأطفال العباقرة نجحت فى تمام درجات الكفاءة رفع درجات السمات لدى كل صبي وفتاة من ذوي الهمم والإعاقة من خلال كيفية بناء الشخصية، وبث آلية الاستقرار وتعلم قواعد لغة الإنجليزي والحديث عن بلده فى تقديم شخصي متميز ومرتب خلال جدول زمني.

وأضاف "سمير" أن مشروع إعداد أطفال العباقرة يستهدف شريحة الأطفال خلال المرحلة العمرية تبدأ من سن 5 سنوات حتي 18 سنة بموجب الاعتماد على مقاييس الذكاء ورد الفعل والتركيز ودرجات رد الفعل بموجب الاستفاده من آليات التأهيل والتدريب للتصدي لكافة أوجه التأخر الذهني وجعلها معايشة طبيعية من خلال الحوار الجيد مع من حوله.