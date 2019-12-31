 رئيس النواب العراقي: محاولة اقتحام السفارة الأمريكية «سلوك غير مقبول يضر بمصالحنا» - بوابة الشروق
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رئيس النواب العراقي: محاولة اقتحام السفارة الأمريكية «سلوك غير مقبول يضر بمصالحنا»

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 9:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 9:37 م

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم /الثلاثاء/ أن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية "سلوك غير مقبول" يضر بمصالح العراق.

وقال الحلبوسي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "محاولة اقتحام السفارة الأمريكية والاعتداء على مقرها سلوك غير مقبول يضر بمصالح العراق العليا ويسيء لصورة شعبنا..هو عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية".

ودعا رئيس النواب العراقي، الحكومة إلى "تأكيد التزامها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية".


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