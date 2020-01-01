الشرطة العراقية: مقتل 4 دواعش قرب الحدود السورية

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أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، اليوم الثلاثاء مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش باشتباكات قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال المقدم سلام العكيدي بمحافظة نينوى إن "القوات الأمنية المحلية اشتبكت مع عصابات داعش الإرهابية في ناحية ربيعة قرب الحدود السورية (135 كلم شمال غرب الموصل) وتمكنت من قتل أربعة دواعش كانوا تسللوا إلى الناحية الحدودية عبر الحدود السورية".

وأضاف أن "القوات الأمنية مستمرة في عملية المداهمة والتفتيش داخل المنطقة للبحث عن بقية عناصر داعش والقضاء عليهم".

وفي سياق آخر، عثرت القوات الأمنية اليوم أيضا على مقبرة جماعية ضمت رفاة 30 من ضحايا تنظيم داعش أثناء عملية البحث عن بقايا العبوات والمتفجرات المزروعة من بقايا مخلفات داعش داخل قضاء الحضر (90كلم جنوب الموصل).

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.