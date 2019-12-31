اليابان تستعد لعاصفة ثلجية مع استقبال العام الجديد

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غطى منخفض جوي شمال اليابان، اليوم الثلاثاء، مع تحذير سلطات الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تجتاح عاصفة ثلجية ورياح قوية المنطقة.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تجتاح عاصفة شتوية شديدة جزيرة هوكايدو شمالي البلاد ومناطق ساحل بحر اليابان مساء اليوم .

وحذرت الوكالة من ظروف تسود فيها رياح عنيفة وعاصفة ثلجية واضطرابات في حركة المرور في مناطق واسعة من شمال ووسط اليابان.

وقالت الوكالة إن العاصفة جلبت زوابع وصلت سرعة الرياح فيها إلى 87 كيلومترا في الساعة في مدينتي كوشيرو وموروران في هوكايدو اليوم .

وقد تزيد قوة العاصفة، وأن تجلب المزيد من الثلوج والرياح القوية إلى الجزيرة في يوم الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.