 ياسمين فؤاد: نتعاون مع «التعليم» لدمج المفاهيم البيئية الصحيحة بالمناهج - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 11:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

ياسمين فؤاد: نتعاون مع «التعليم» لدمج المفاهيم البيئية الصحيحة بالمناهج

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 11:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 11:16 م

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دمج المفاهيم البيئية الصحيحة والتدريب عليها بالمناهج.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مفهوم التغير المناخي سيُدرس للطلاب منذ المرحلة الابتدائية، فضلًا عن الأنشطة المنفذة على مستوى المدارس، موضحة «كإعلان مسابقة عن أحسن مدرسة حكومية على مستوى الـ27 محافظة في إعادة التدوير».

ولفتت إلى عمل الوزارة مع وزارة التعليم العالي في الجامعات، لدمج المفاهيم البيئية في قطاعات مختلفة ليست تقليدية منها: إعلان أفضل 5 جامعات صديقة للبيئة، ودمج المفاهيم البيئية ضمن مناهج الكليات التي ليس بها مواد متعلقة بالبيئة ككلية الإعلام وفنون جميلة.

وأشارت إلى أن إعلان الجامعات كصديقة للبيئة تحتاج المرور بتقييم معين، متابعة: «تشمل الإجراءات الخاصة بزيادة المسطحات الخضراء في الجامعات، وتوافر صناديق القمامة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك