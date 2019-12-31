جوارديولا يكشف موعد انتظام لابورت في التدريبات الجماعية

قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم، الثلاثاء، إن المدافع الفرنسي إيمريك لابورت قد يعود لتدريبات الفريق بشكل كامل في غضون عشرة أيام مع اكتمال تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في غضروف وأربطة مفصل الركبة عقب التحام مع آدم ويبستر مدافع برايتون آند هوف ألبيون وخضع لجراحة في سبتمبر أيلول لكنه عاد الآن للتدريبات الفردية.

وخلال فترة إصابة لابورت عانى سيتي صاحب المركز الثالث كثيرا بعد أن واجه زميله المدافع جون ستونز مشاكل مع الاصابات.

وكان سيتي أخفق في تعويض رحيل فينسن كومباني قبل انطلاق الموسم وبات الفريق يتأخر حاليا بفارق 14 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إيفرتون صاحب المركز العاشر يوم الأربعاء: «حالة لابورت في تحسن. يتدرب بشكل منفرد على أرض الملعب، إنه في المراحل الأخيرة من التعافي، في غضون أسبوع أو 10 أيام يمكنه معاودة التدريبات مع الفريق، بقية اللاعبين بخير».

وأوضح جوارديولا أنه يتوقع خوض مواجهة صعبة أمام إيفرتون الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات وفاز في آخر مباراتين تحت قيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

وأضاف جوارديولا: «إيفرتون واحد من أكبر الأندية ذات التاريخ في إنجلترا ويملك لاعبين أقوياء بشكل مذهل، كافح الفريق للحصول على نقاط لكن الكفاءة موجودة، يوجد مدرب جديد في إيفرتون يتمتع بخبرة رائعة، إنه واحد من أبرع المدربين وقادر دائما على جعل اللاعبين يعملون لتحقيق نتائج جيدة».

وتابع: «ستكون مواجهة صعبة لنا، أعرف كارلو جيدا، أعتقد أن عودته لكرة القدم الإنجليزية إضافة رائعة، أنا واثق تماما أنه سيحقق النجاح».