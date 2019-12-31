سكان أمريكا 348 مليونا ومعدل النمو في 2019 الأبطأ خلال قرن

أظهرت إحصائية حديثة، أن النمو السكاني في الولايات المتحدة شهد خلال العام الماضي أبطأ معدل له على مدى قرن.

وأشارت بيانات صدرت الاثنين عن مكتب التعداد السكاني الأمريكي، إلى أن حجم سكان الولايات المتحدة نما بمعدل 1.5 مليون نسمة، وهو ما يعد زيادة بأقل من نصف درجة بالمائة ما جعل إجمالي السكان يصل إلى 328 مليون نسمة.

ويعتبر هذا المعدل هو أقل ما شهده نمو سكان الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الأولى.

وشهدت 8 ولايات أمريكية فقط زيادة في المواليد، بينما تراجعت المواليد في 42 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة خلال عام 2019 بالمقارنة بـ2018.

كما أظهرت البيانات أن أعداد الوفيات تجاوزت المواليد في 4 ولايات هي "مين" و"نيوهامبشاير" و"فيرمونت" و"ويست فيرجينيا".

وقالت الدكتورة ساندرا جونسون، مسئولة الإحصائيات في القسم السكاني بمكتب التعداد الأمريكي، في تصريح، إنه "رغم كون الزيادة الطبيعية هي المساهم الأكبر في النمو السكاني بالولايات المتحدة، لكن معدلها شهد تباطؤا على مدى السنوات الخمس الماضية".

وأضافت أن "هذه الزيادة الطبيعية التي تحدث حين يرتفع عدد المواليد عن الوفيات، انخفضت إلى أقل من مليون نسمة خلال عام 2019 لأول مرة منذ عقود".