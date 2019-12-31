سيدة من الإيغور: جميع التفاصيل الخاصة بمعسكرات احتجاز الأقليات العرقية في الصين حقيقية





خاطرت آسيا عبدالوهاب بالكثير من أجل مشاركة أول تسريب على الإطلاق لوثائق سرية تصف عمليات الاحتجاز الجماعي لأفراد الأقليات العرقية، وبصفة خاصة عرقية الويغور المسلمة، في إقليم شينجيانج بأقصى غرب الصين، وتأمل آسيا أن تكشف هذه الوثائق أمام العالم ماذا يجري في الإقليم الذي تنحدر منه.

وعندما رأت آسيا هذه الوثائق على جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاص بها، أدركت على الفور أن الخطر كبير.

ولطالما وثق صحفيون ونشطاء حقوقيون عمليات الاحتجاز الجماعي التي تقوم بها الصين للأقليات العرقية في شينجيانج، واستعانوا في ذلك بشهادات ناجين من معسكرات الاحتجاز، وتحليل الصور التي جرى التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية، ومستندات خاصة بمشتريات الحكومة الصينية.

ورفضت بكين في البداية مثل هذه التقارير وقالت إنها حملة تشويه يشنها الغرب ضدها. ولكن الحكومة الصينية ذكرت في وقت لاحق أن معسكرات الاحتجاز هي عبارة عن "مراكز تدريب مهني" تطوعية تهدف إلى "اجتثاث الأفكار المتطرفة". وبحسب تقديرات خبراء، تحوي هذه المراكز حوالي 5ر1 مليون من الويغور والكازاك.

ولكن آسيا تملك بين يديها 24 صفحة من وثائق صينية تدعم التقارير السابقة بشأن ما يجري في شينجيانج. وتحوي هذه الأوراق دليلا تنفيذيا بشأن إدارة معسكرات الاحتجاز، والتي تشبه السجون ذات الإجراءات الأمنية المشددة، بالإضافة إلى أربع "نشرات" تشرح بالتفصيل كيف تعتمد الشرطة الصينية على جمع البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل اعتقال مجموعات كاملة من الأشخاص لاحتجازهم.

وقالت آسيا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تكشف هذه الوثائق الرسمية عن السلوك الإجرامي للحكومة الصينية," مضيفة: "رأيت أن هذه الوثائق يمكن أن تكشف للعالم حقيقة ما يجرى في وطني، وأن تظهر للعالم أن جميع التفاصيل التي كشف عنها الناجون (من معسكرات الاعتقال) حقيقية".

وأوضحت السيدة الويغورية التي تبلغ من العمر 46 عاما والتي غادرت وطنها شينجيانج في عام 2009، أنها تلقت هذه الوثائق عبر الإنترنت في شهر يونيو الماضي، وقالت لـ "د.ب.أ" إنها أدركت أن نشر الوثائق أمر خطير، ولكنها شعرت بأنه ليس أمامها خيار آخر.

وجاءت هذه الملفات من مسؤول في شينجيانج مصحوبة برسالة مشؤومة تقول: "تعين علي أن أبعث إليك بهذه الوثائق، حتى ولو كان ذلك مخاطرة بحياتي. اتوقع أن تنتهي المأساة التي تجرى هنا في أقرب وقت ممكن. آمل أن ينهي المجتمع الدولي المأساة التي تحدث هنا".

ونشر "الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين"، وهو شبكة دولية مقرها واشنطن، هذه الوثائق المسربة والتي تحمل اسم "تشاينا كابلز" في شهر نوفمبر الماضي، بالمشاركة مع 17 مؤسسة إخبارية في أنحاء العالم. وجاءت الوثائق في أعقاب أوراق حكومية داخلية صينية كان جرى تسريبها لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تظهر كيف نظمت السلطات الصينية حملة القمع المتواصلة في شينجيانج، وكيف تسوق لها المبررات.

وبعد فترة قصيرة من نشر "تشاينا كابلز"، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على مسؤولين صينيين يتحملون مسؤولية ما يجرى في شينجيانج من انتهاكات. كما دعا الاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى السماح بالدخول إلى الإقليم دون عائق.

وقال دارين بايلر، وهو باحث في شؤون إقليم شينجيانج بجامعة واشنطن: "دعمت تشاينا كابلز ما ردده معتقلون سابقون وصحفيون ودارسون عن نظام معسكرات إعادة التعليم".

ويرى آدريان تسنتس، وهو باحث ألماني مهتم بشؤون شينجاينج ساعد في توثيق الوثائق المسربة، أن "تشاينا كابلز" أظهرت تفاصيل مهمة بشأن هذه المعسكرات التي تدار وكأنها سجون تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

ويضيف تسنتس: "لقد ارتفعت التكلفة الأخلاقية أمام الأمم الأخرى التي تتجاهل هذه القضية".

وكشفت آسيا النقاب في ديسمبر الجاري عن أنها هي التي تقف وراء تسريب هذه الوثائق، وذلك في مقابلة مع صحيفة "دو فولكسرانت" الهولندية، وقالت إن الكشف عن هويتها قد يساعدها وأسرتها على العيش في أمان. فقد تلقوا نهديدات بالفعل. وتعرضت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعى للقرصنة.

ولم تشكل حملة القمع التي تنفذها الحكومة الصينية في شينجيانج، والتي يتردد أنها تشمل عمليات احتجاز جماعي، والعمل القسري وتفتيت شمل الأسر، مفاجأة لآسيا، فقد شاهدت أعمال الشغب العرقية التي اندلعت في مدينة أورومتشي عاصمة الإقليم في الخامس من يوليو من عام 2009, حيث كانت تعمل آنذاك صحفية لدى مجلة للويغور.

وخلفت هذه الاشتباكات حوالي 200 قتيل، معظمهم من عرقية الهان ذات الأغلبية الصينية، بحسب ما ذكرته الحكومة في بكين آنذاك. وكانت احتجاجات الويغور اندلعت في الأصل على خلفية "حادث شاوجوان" في جنوب البلاد، حيث جرى قتل اثنين من عمال المصانع الويغور وأصيب الآلاف في أعقاب ما ذكرته امرأة من "الهان" بتعرضها للاغتصاب.

وتستدعي آسيا إلى الذاكرة صمت الحكومة الصينية إزاء "حادث شاوجوان"، مقارنة برد فعل بكين الوحشي تجاه الاحتجاجات في أورومتشي. وقد قطعت آسيا علاقاتها من أصدقائها من الهان عقب أحداث أورومتشي.

وتقول آسيا: "وجدت أنه من قبيل المستحيل العيش هناك في سلام... أصابني الهلع جراء المعاملة التي تعرض لها المتظاهرون".

وقرب نهاية عام 2009، غادرت آسيا أورومتشي في رحلة عمل، ولم تعد منها حتى الآن. وقدمت طلبا للجوء إلى هولندا في وقت لاحق، حيث تزوجت وأنجبت طفلين.

وبعد 10 سنوات، ومع وجود وثائق "تشاينا كابلز" على جهاز اللاب توب الخاص بها، وقعت آسيا في حيرة ولم تدر ماذا تفعل، ثم قررت أن تضع مقتطفات من هذه الوثائق على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وقد رآها الباحث الألماني تسنتس. ثم حدث تواصل بينها وبين العديد من الصحفيين بعد وقت قصير.

ولكن ذلك جذب إليها اهتماما غير مرغوب، حيث تقول إنه في أعقاب نشرها مقتطفات من الوثائق على "تويتر"، تعرضت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق. ثم تلقت رسالة عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "إذا لم تتوقفي، سيعثر شخص ما على جثتك في صندوق القمامة الأسود أمام باب منزلك".

ولاحقا في سبتمبر، خاطب صديق من شينجيانج زوجها السابق، ودعاه إلى رحلة مدفوعة التكاليف كاملة إلى دبي.

وبحسب آسيا، التقى زوجها السابق في دبي مسؤولين من وزارة أمن الدولة في الصين، التي تمثل جهاز الاستخبارات والأمن والشرطة السرية في البلاد، وقد حاولوا اقناعه بالتجسس عليها.

وليس من الممكن التحقق مما روته آسيا على نحو مستقل، ولكن العديد من أفراد الويغور خارج الصين تحدثوا في السابق عن تواصل السلطات الصينية لتطلب منهم التجسس على الويغور الآخرين في الشتات.

ولا تدري آسيا هل تعرض أفراد عائلتها الذين لا يزالون في شينجيانج لأي نوع من العقاب في أعقاب التسريبات، ولكنها قالت إنه جرى استهداف أقارب صديق لها، عالم لغويات في المنفى يدعى عبدالولي أيوب.

وأوضحت آسيا أنها بعدما علمت بتهديدات مبطنة من مسؤولي أمن الدولة في الصين لزوجها السابق خلال رحلته لدبي، شعرت بأن الحكومة الصينية تعرف كل شئ عنها.

وتقول: "ليس لدي الآن ما أخفيه، ولذلك أشعر بالراحة... أحاول أن أنسى ما جرى لي وأن أعيش حياتي كما هو معتاد".