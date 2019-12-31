وزارة الدفاع الجزائرية: القبض على إرهابيين اثنين شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين بولاية سكيكدة (شمال شرق).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم: "تمكنت قوات الجيش اليوم الثلاثاء خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة القل بولاية سكيكدة من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح".

وأوضح البيان أن الإرهابيين هما بودماغ إلياس وكنيته "إدريس"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، وعلواش يونس وكنيته "أبو تراب" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017، وكان برفقة الإرهابيين ستة نساء وسبعة أطفال.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية ما تزال متواصلة، وتم خلالها ضبط بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية من نوع كاربين، مؤكدا أن هذه العملية تأتي في سياق العمليات التي تخوضها القوات المسلحة لتطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع البلاد.