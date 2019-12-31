غضب في ليتوانيا بسبب تدنيس صليب على أيدي سائحين صينيين

أثار ما يشتبه في أنه تدنيس من قبل سائحين صينيين لصليب خشبي في "جبل الصلبان" المقدس في ليتوانيا المعروفة بالتزامها الكاثوليكي، غضبا واسعا في الأوساط المعنية في البلاد .

ونشر داعمون للحركة الديمقراطية في هونج كونج مقطع فيديو وصور بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها، على ما يبدو، امرأة صينية ومعها مرافقون يزيلون صليبا خشبيا عليه رسائل داعمة للمتظاهرين في هونج كونج، ويلقونه أرضا.

وفقا لتقرير لصحيفة "ليتوفوس رياتس"، اليوم الثلاثاء، فإن الشرطة بدأت تحقيقا بتهمة تدنيس البقاع المقدسة، بالقرب من مدينة سياولياي، شمال ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكتب وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكيفيسيوس، عبر حسابه على تويتر قائلا: "إنه عمل تخريبي مخز وفاضح.. لا يمكن السماح بمثل هذا التصرف ولن نسمح به".

ويعتبر "جبل الصلبان" في ليتوانيا أحد المقدسات القومية ومقصدا محببا لدى الحجاج والسائحين، حيث أقام متدينون في ليتوانيا عشرات الآلاف من الصلبان إحياء لذكرى حبيب لديهم أو حدث مهم في حياتهم.

وتعرضت مثل هذه الصلبان للإزالة مرارا إبان الحقبة الشيوعية بأمر من السلطات الشيوعية الحاكمة، وهو سبب آخر جعل "جبل الصلبان" رمزا لسعي الليتوانيين للاستقلال.