 شهود عيان: مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا في محافظة ذي قار العراقية - بوابة الشروق
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شهود عيان: مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا في محافظة ذي قار العراقية


نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 6:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 6:25 ص

(د ب أ)

أفاد شهود عيان اليوم الثلاثاء بأن مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطا مدنيا الليلة الماضية بمحافظة ذي قار /375 كيلومترا جنوبي بغداد/.

وأوضح الشهود بأن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص باتجاه الناشط المدني علي الخفاجي الليلة الماضية وأردوه قتيلا في منطقة التضحية وسط المحافظة.

وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق قد أعلنت مؤخرا في إحصائية لها أن حالات اغتيال الناشطين في المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في تشرين أول/أكتوبر وحتى الآن بلغت 33 حالة موزعة بواقع 15حالة قتل و13مصابين والباقي كانت محاولات اغتيال فاشلة.


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