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أعلنت وزارة النقل، حصاد إنجازاتها لعام 2019، مما قدمته من مشروعات في ميناء الإسكندرية، من خلال توريد قاطرات جديدة وتدعيم حاجز الأمواج الرئيسي، وتعاقدات من شأنها تطوير العمل بالميناء.

* المشروعات التي تم الانتهاء منها عام 2019:

- توريد القاطرة إسكندرية 5 قوة شد 60 طنا بتكلفة 69 مليون جنيه.

- توريد القاطرة إسكندرية 8 قوة شد 50 طنا بتكلفة 76.7 مليون جنيه.

- توريد وتركيب تطبيقات تعريف الشبكات بالبرمجة بتكلفة 5 ملايين جنيه.

- مشروع تدعيم حاجز الأمواج الرئيسي (المرحلة الثالثة) بتكلفة 27 مليون جنيه.

- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 824 مليون جنيه.

- إنشاء مخزنين بميناء الدخيلة بتكلفة 45 مليون جنيه.

- توريد القاطرة إسكندرية 9 قوة شد 50 طنا بتكلفة 76.7 مليون جنيه.

- توريد القاطرة دخيلة 9 قوة شد 40 طنا بتكلفة 68.5 مليون جنيه.

* التعاقدات التى تم إبرامها عام 2019 والخاصة:

- رفع كفاءة نقل البضائع بالسكك الحديدية بالميناء بتكلفة 400 مليون جنيه.

- إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة للأراضى المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة 305 مليون جنيه.

- تأهيل كوبرى الطريق الشريانى جهة باب (6 - 7) 22 سابقاً وحتى باب (9 - 10) 27 سابقاً شاملاً الوصلة المؤدية إلى شركة إسكندرية لتداول الحاويات بتكلفة 15 مليون جنيه.

- أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بميناء الإسكندرية شاملة الطرق وشبكة الكهرباء والمياه وأعمال النظافة وإزالة المخلفات.

- الصيانة السنوية للطرق والساحات ميناء الإسكندرية بتكلفة 10 ملايين جنيه.

- الصيانة السنوية للشبكة الكهربائية بتكلفة 1,5 مليون جنيه.

- الصيانة السنوية للطرق والساحات ميناء الدخيلة بتكلفة 25 مليون جنيه.

- الصيانة السنوية لمباني الدخيلة بتكلفة 10 ملايين جنيه.

- الصيانة السنوية للمنشاءات البحرية ميناء الدخيلة بتكلفة 110 مليون جنيه.

- تنفيذ أعمال النظافة بميناء الإسكندرية والدخيلة بتكلفة 13.5 مليون جنيه.

- الصيانة السنوية لأجهزة التكييف المركزي بتكلفة 135 ألف جنيه.

* الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها للتطوير:

- رفع السفن الغارقة بميناء الإسكندرية منذ أكثر من 20 سنة والتخلص الآمن منها.

- توريد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة، ولنش مطاطي فيبر جلاس.

- توريد فنادر أسطوانية لأرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة.

- توريد مستلزمات رباط السفن الأمن من حاميات مطاطية وعوامات مضيئة.