وكيله: كلوب لن يرحل عن ليفربول وسيقنع صلاح وماني بالبقاء

أنهى مارك كوسيك، وكيل أعمال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الشائعات التي أثيرت الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيل المدرب الألماني عن الفريق.

جدير بالذكر أن كلوب وقع مؤخرًا على تمديد عقده مع الريدز حتى عام 2024، غير أن التقارير الأخيرة في فرنسا قد ربطت المدرب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وقال كوسيك في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «Sport1» الألمانية ونقلتها صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية: «كلوب يحب هذا النادي وفي الوقت الحالي لا أعرف ما الذي سيكون أفضل له، وهو لا يعرف أيضًا، ولكنه سيلعب دورًا رئيسيا في مستقبل النادي».

وأضاف: «ليفربول يتركز حاليًا على المدى الطويل، ويتعلق الأمر أيضًا بالتخطيط، اللاعبون مثل ساديو ماني، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، يجب عليهم جميعًا تمديد عقودهم، وبالتأكيد سيلعب المدير الفني دورًا كبيرًا في ذلك الأمر».

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب أكد على أنه لا يريد الرحيل حيث قال في تصريحات سابقة: « لا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من هذا».

جدير بالذكر أن صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، ويقضي حاليًا ثالث مواسمه بقميص الفريق.