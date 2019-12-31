العراق يدعو الأطراف الليبية إلى الحوار الوطني البناء

أكد سفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير أحمد الدليمي، الموقفِ الثابت لبلاده المرتكز دائما على رفض وإدانة التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة من الدول العربية والداعي إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والتناحر والاختصام، داعيا جميعِ الأطراف المعنية في ليبيا إلى أن تحتكم الى الحوار الوطني البناء.

جاء ذلك في كلمة الدليمي في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسته باعتباره رئيس الدورة الحالية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية .

ودعا الدليمي الدولة العربية إلى دعم جهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار وكذلك دعم جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي.

وقال إن "هذا هو الاجتماع غير العادي الثاني في ظرفِ أسبوعين فقط، وهذا الأمر إن دلَّ على شيء فهو يدلُ على عمقِ التحديات التي تواجهها أمتنا وشعوبنا العربية سواء على المستوى الوطني لكل دولةٍ أو على مستوى الإقليم ككل، في ظلِ ظروفٍ عالميةٍ مضطربة مليئة بالتحديات الجسام".

ودعا العالم العربي إلى "رصّ الصفوف على المستوى الوطني الداخلي لكلِ بلدٍ من بلداننا وعلى المستوى القومي الذي تجمعنا فيه جامعة الدول العربية"، مشيرا إلى أن استقرار كل بلد من البلاد العربية هو لُبنة أساسية في استقرار امتنا ككل، وهو خطوة في طريق تحقيق آمال وطموحات شعوبنا".

وقال الدليمي إن "كل قطرة دم تسقط في اي بلد عربي هي خسارة كبيرة للأمة العربية ككل وأي جرح في أي بقعة أرض من الخليج إلى المحيط هو جرح لنا جميعا فماضينا واحد وحاضرنا ومصيرنا واحد".

وكان مجلس جامعة الدول العربية بدأ اجتماعا اليوم في دورة غير عادية مغلقة على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة العراق ويمثله السفير الدليمي.

وقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة شارحة لعرضها على المجلس بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية السافرة في الشأن الليبي الداخلي .

ويأتي الاجتماع بعد أن تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة من مصر أمس الاثنين طلبت فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي تم تعميمها علي الدول الأعضاء وبعد المشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ومصر صاحبه الدعوة.

وطلبت مصر في مذكرتها بحث الأوضاع في ليبيا واحتمالات التصعيد التي تنذر بتهديد استقرار ليبيا واستقرار المنطقة وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وسيادتها ووحدة أراضيها.