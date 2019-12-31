الخارجية العراقية تؤكد التزامها بحفظ حرمة السفارات وعدم تعريض أمنها للخطر

أكدت وزارة الخارجية العراقية التزامها بحفظ حُرمة السفارات ، انسجاماً مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وذكر بيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنها تتابع ما تشهده سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة من تجمهر مُتظاهِرين أمام بوّابتها؛ احتجاجاً على القصف الذي تعرّضت له قطاعات من الحشد الشعبيّ، وما أسفر عنه من ضحايا بين شهيد وجريح.

وأكدت الوزارة أن البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ، وأنّ الوزارة مُلتزمة بحفظ حُرمتها انسجاماً مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر.

وأضافت أن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، دعا الجميع إلى المُغادَرة فوراً بعيداً عن هذه الأماكن، مشدَّدا على أنَّ أيَّ اعتداء، أو استفزاز للسفارات، والممثليّات الأجنبيّة هو فعل ستمنعه القوات الأمنيّة بصرامة، ويُعاقِب عليه القانون بأشدّ العُقوبات.