رئيس وزراء السودان: نتطلع لتلبية مطالب الشعب واستعادة الأموال المنهوبة

أعرب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه إلى تلبية مطالب الشعب السوداني المتمثلة في العيش الكريم وإعادة الحياة للخدمات الأساسية، واستعادة ما نهبه النظام البائد، وإعادة بناء اقتصاد وطنى قوي يُفجر الطاقات الكامنة لدى الشباب والنساء الذين قادوا الثورة.

وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية قدمت أُولى موازناتها للعام 2020، مستلهمة روح ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشعب السوداني وتطلعاته، التي جسدها شعار الثورة، وتعمل على توفير الحياة الكريمة، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة فى كافة أنحاء البلاد.

وأضاف أن الموازنة تركز على أولويات الحكومة الانتقالية العشر الواردة في الإطار العام لبرنامج الحكومة، وتعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها الأمم المتحدة، كإطار تنموي مرجعي للموازنة.

وأوضح أن الموازنة تهدف إلى الإصلاح المؤسسي وتثبيت الاقتصاد الكلي، بما في ذلك خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، ورفع معدل النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة في كافة أرجاء السودان، بما يسهم في تخفيف حدة الفقر، وخلق عقد اجتماعي يواكب أهداف الثورة.