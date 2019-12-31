المفوضية الأوروبية ترحب بإبرام اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا







رحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، ماروش شيفتشوفيتش، بإبرام اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا بشأن نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن شيفتشوفيتش قوله: "إنني ممتن للغاية للعمل الشاق والجهود التي بذلت! بناء على الاتفاق السياسي المبرم بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي، فقد تم توقيع اتفاق ترانزيت بين الشركات المعنية، لضمان إمدادات مستمرة للغاز إلى أوروبا بدءا من 1 يناير 2020".

وأضاف: "لقد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لنقل الغاز عبر المسار الأوكراني، أخبار سارة لأمن الطاقة في أوروبا".

وكان رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، قد أعلن أنه بعد 5 أيام من المفاوضات، وقعت روسيا وأوكرانيا مجموعة من الوثائق التي تضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بدءا من 1 يناير 2020.

وفي نفس الصدد، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وروسيا وقعتا عقدا لنقل الغاز عبر النظام الأوكراني لنقل الغاز لمدة 5 سنوات، وتتوقع أن تحصل على دخل لا يقل عن 7 مليارات دولار لهذه الفترة.

وقد وقعت روسيا وأوكرانيا على بروتوكول للتعاون في مجال الغاز، في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم إقرار اتفاقات رئيسية بشأن استمرار نقل الغاز وتسوية المطالبات المتبادلة.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أنه تم في ختام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في برلين، وضع مشروع مفصل لاتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

واتفق المفاوضون على تحديد كميات الغاز المزمع ضخها، وشروط عقد الترانزيت المقبل ومواعيد توقيع اتفاقه بين الأطراف المعنية.