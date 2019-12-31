احتفالات هادئة بالعام الجديد في هونج كونج والصين

اتسمت احتفالات العام الجديد في هونج كونج والصين بالهدوء هذا العام.

وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، لم يجر اطلاق الألعاب النارية في سماء ميناء فيكتوريا الشهير في هونج كونج نظرا للاعتبارات الأمنية.

واجتاحت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية المستعمرة البريطانية السابقة على مدار شهور. وكان من المقرر خروج مظاهرات عشية العام الجديد، وفي أول أيام السنة الجديدة، ولكن مظاهرات أصغر خرجت مساء اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد متصل، عادة ما يكون يوم 31 ديسمبر يوما هادئا في الصين، رغم أن الشباب عادة ما يخرجون للاحتفال بالعام الجديد، وتقيم كثير من الفنادق احتفالات بهذه المناسبة.

ويحظر اطلاق الالعاب النارية في كثير من المدن الصينية، ولكنها كثيرا ما تشاهد في المناطق الريفية.

ومن المتوقع أن تقام الاحتفالات الحقيقية في الصين يوم 25 يناير بمناسبة بداية العام القمري الجديد.

ويذكر أن العام الجديد سيكون "عام الفأر" وفق التقويم الصيني.