ميركل: على ألمانيا أن تفعل كل ما هو ممكن إنسانيا لمواجهة قضية الاحتباس الحراري

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يتعين على بلادها أن تفعل كل ما هو ممكن إنسانيًا؛ لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضافت ميركل، حسبما نقلت مجلة (بولتيكو) في نسختها الأوروبية، اليوم الثلاثاء: "إن أطفالنا وأحفادنا هم من سيتعين عليهم التعايش مع عواقب ما نفعله أو لا نفعله اليوم".

واستغلت المستشارة الألمانية خطاب العام الجديد للتحذير من مخاطر الاحتباس الحراري، وللإعلان أنه ينبغي على ألمانيا ألا تدخر جهدًا في التصدي لهذه المخاطر.

وأضافت أنه من الممكن إجراء تغييرات للأفضل إذا انخرطنا بشكل علني وحازم في أمور جديدة، خلال السنوات القادمة.