انتظام شيكابالا وعبدالله جمعة في تدريبات الزمالك قبل مواجهة أسوان

انتظم محمود عبدالرازق شيكابالا، وعبدالله جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي كان يعاني منها الثنائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز.

وكان شيكابالا قد عانى من نزلة برد قوية، فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران اليوم، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات.