ارتفاع محصلة قتلى حرائق الغابات في أستراليا

أكدت السلطات الأسترالية العثور على جثتين لشخصين أخرين توفيا جراء حرائق الغابات المستعرة التي اجتاحت جنوب شرق استراليا، اليوم الثلاثاء، كما فقد 5 أشخاص آخرون.

وقال مفوض خدمات الاطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز للصحفيين إن أبا وابنه قتلا أثناء محاولتهما الدفاع عن منزلهما بالقرب من قرية كوبارجو التاريخية التي تبعد 380 كيلومترا جنوب سيدني.

ويرتفع بذلك عدد القتلى إلى 12 منذ اندلاع الحرائق منذ شهرين، من بينهم 3 من رجال الاطفاء المتطوعين.

كما فقد رجل آخر بقي لمحاولة الدفاع عن منزله بالقرب من كوبارجو، اليوم، لكن الشرطة قالت إنها لم تتمكن من الوصول إليه بعد.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز للصحفيين، صباح اليوم، أن 4 أشخاص آخرين مفقودون في الولاية.