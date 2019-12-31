المستشار النمساوي: الحكومة الجديدة تضم 11 وزيرا من حزب الشعب و4 وزراء من حزب الخضر

أعلن سباستيان كورتس المستشار النمساوي الجديد، أن الحكومة الجديدة تتألف من 15 وزيرا منهم 11 وزيرا من حزب الشعب و4 وزراء من حزب الخضر، وسوف تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كورتس، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه تم التوافق على كل الحقائب الوزارية مع شريكه في الائتلاف الحكومي، فيرنر كوجلر، رئيس حزب الخضر.

وأوضح كورتس، أن وزراء حزب الشعب يأتي في مقدمتهم جيرنوت بلوم وزيرا للمالية، وكارل نيهمر وزيرا للداخلية، وكلوديا تانر وزيرا للدفاع ، وكارولين إيدستدلر وزيرا لشؤون أوروبا، وسوزان راب وزيرا للاندماج، وإليزابيث كوستنجر وزيرا للزراعة، ومارجريت شرام وزيرا للشؤون الاقتصادية.

وفيما يخص حزب الخضر، يتولى فيرنر كوجلر منصب نائب المستشار، وليونور جيوسلر وزير البيئة وحماية المناخ، ويشرف على البيئة وحركة المرور والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والابتكار.