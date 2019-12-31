 مقتل 5 أشخاص في انهيار نفق شمالي الصين - بوابة الشروق
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مقتل 5 أشخاص في انهيار نفق شمالي الصين

بكين - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 12:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 12:49 م

أعلنت سلطات مقاطعة شانشي شمالي الصين، مقتل 5 أشخاص ومحاصرة شخص واحد بعد انهيار نفق تحت الإنشاء في المقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الحادث وقع حوالي الساعة 4 مساء أمس في نفق على طريق سريع في مدينة جينتشنغ، ما أدى إلى محاصرة 6 أشخاص كانوا يعملون في الموقع.

وأضافت السلطات أنه تم إنقاذ أحدهم ونقله إلى مستشفى قريب لكنه توفي في وقت لاحق، بينما انتشل رجال الإنقاذ جثث 4 ضحايا آخرين من النفق المنهار.

وتقدر السلطات أن هناك ما يقرب من 200 متر مكعب من الحطام تسد النفق، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ قائمة.

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