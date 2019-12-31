استئناف فتح باب الاشتراك في مشروع «علاج الصحفيين» ابتداء من غد

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية بمجلس نقابة الصحفيين إن مشروع علاج الصحفيين وأسرهم سيستأنف غدًا، فتح باب تلقي طلبات الاشتراك حتى نهاية يناير المقبل.

وأضاف عبدالمجيد في بيان له "يستطيع كل من يرغب في تقسيط الاشتراك، أن يشترك بقيمة مالية 150 جنيهًا فقط للأسرة، ويضاف إليها 25 جنيهًا رسومًا إدارية، ورسم استخراج كارنيه خمسة جنيهات ".

وأوضح عبدالمجيد أن الإصلاحات الهيكلية والجذرية التي شهدها المشروع، أسفرت عن زيادات غير مسبوقة في تاريخ المشروع، لدرجة مضاعفة حجم الاستفادة العادية من 12 ألف جنيه، إلى 24 ألفًا، وزيادة الحد التكميلي للحالات الحرجة من 20 ألفًا إلى 35 ألف جنيه، فضلًا عن زيادة نسبة استفادة الآباء والأمهات من 40%؜ إلى 70%؜، وغيرها من الإصلاحات التي شملت 20 بندًا جعلت مجلس النقابة يقرر عدم السماح بأي استثناءات لفتح المشروع خلال العام، بعد غلقه بنهاية يناير المقبل .

وكشف أن عدد المشتركين من الصحفيين وأسرهم بلغ حتى الآن ثمانية آلاف مشترك، وهو عدد كبير مقارنة بالأعوام الماضية، متعهدا بتحسن الخدمات المقدمة وتنقية دليل المشروع، وإضافة حزمة من المستشفيات ومعامل التحاليل والأطباء في القاهرة وجميع المحافظات لتغطية ثغرات سابقة تخصصية وجغرافية.

كما وعد بمواصلة التطوير في البرمجة لتسهيل الحصول على التحويل إلكترونيًا، والمتابعة الدقيقة لمستوى الخدمة المقدمة من جهات التعاقد.