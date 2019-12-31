 الرئيس التونسي: الأزمة في ليبيا يجب أن يتم حلها بالوسائل السياسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي: الأزمة في ليبيا يجب أن يتم حلها بالوسائل السياسية

قيس سعيد
قيس سعيد
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 9:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 9:38 م

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يريد أن يعطي للسياسة الخارجية بعدًا جديدًا، ولا سيما في ظل تقارب الشعوب بسبب أدوات التواصل الجديدة.

وأكد الرئيس التونسي - في كلمة توجه بها مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة - أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس القضايا التي تهم تونس، وأن الأزمة في ليبيا يجب أن يتم حلها بالوسائل السياسية.

وأضاف الرئيس التونسي أن الحرية التي نالها الشعب بالدماء لا يمكن أن يصادرها أحد، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية تواجه تحديات في كافة القطاعات، وليس لأحد الحق في أن يخيب آماله وتطلعات التونسيين.


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